Frankenstein Maratona a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 30 OTT - Un Halloween tra festa e letteratura, dalle 22 alle 6 del mattino: è quello in programma mercoledì al teatro Arena del Sole di Bologna con 'Don't dream it, read it', una 'Frankenstein Maratona' dedicata al capolavoro di Mary Shelley a 200 anni dalla prima pubblicazione. In scena due attori, Michele Dell'Utri e Simone Francia, e cento lettori per condividere un'avventura lunga l'intera notte fino all'alba, quando il pubblico sarà accolto da una calda colazione.

Adattamento e riduzione a cura degli allievi del corso Dramaturgen della Scuola di teatro di Ert Fondazione.

L'appuntamento fa parte del progetto 'Frankenreads in Bologna', che celebra il romanzo con numerosi eventi: letture in piazze e spazi pubblici, esposizioni di libri, concorso di scrittura creativa nelle scuole secondarie, Festival del cinema di Frankenstein, tavole rotonde su Mostri, Scienza, Contesti e Media, visita guidata al Teatro Anatomico dell'Archiginnasio, tour letterario su un Red City Bus, una notte al museo di Palazzo Poggi. (ANSA).