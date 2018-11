Barry Harris alla Cantina Bentivoglio

Dopo l'appuntamento con il quartetto Light Blue del contrabbassista americano Martin Wind, la Cantina Bentivoglio ospiterà altri concerti nell'ambito del Bologna Jazz Festival, attualmente in corso. Si proseguirà il 4 novembre con il trio del pianista e decano del jazz, Barry Harris (con Luca Pisani contrabbasso e Fabio Grandi batteria), impegnato anche dall'1 al 5 in un Masterclass che si tiene per il terzo anno consecutivo. L'8 novembre prevista la band di ospiterà la band di Steve Wilson, sassofonista di primo piano della scena statunitense, con una band che schiera un ospite notissimo come il pianista Uri Caine, oltre a Ugonna Okegwo contrabbasso e Ulysses Owens batteria. Infine un tributo ad un grande della chitarra come Jim Hall è previsto il 15 novembre con 'Inspired', con tre protagonisti americani ed europei, Peter Bernstein, Rale Micic e Jesse Van Ruller.