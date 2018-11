Auto contro albero, morto 22enne

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 28 OTT - Incidente mortale, poco prima delle 7 a Villa Minozzo, sull'Appennino Reggiano, lungo la Strada Provinciale 9 in località San Bartolomeo. A perdere la vita un 22enne di Castelnovo Monti che - per cause ancora al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 - ha perso il controllo della propria auto, nell'affrontare una curva, mentre viaggiava in direzione Castelnovo Monti: finito in una scarpata, il veicolo è andato a sbattere, violentemente contro un albero.

Un impatto letale per il giovane conducente, morto sul colpo per le gravi lesioni riportate. La salma è stata posta a disposizione della Procura reggiana titolare dell'inchiesta che verrà aperta per far luce sull'incidente.