Allerta su E-R per temporali e mare

(ANSA) - BOLOGNA, 28 OTT - Allerta meteo della Protezione Civile regionale, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sull'Emilia-Romagna. In particolare è prevista un'allerta di colore rosso per lo stato del mare sulla costa ferrarese e arancione su quella romagnola e un'allerta di colore arancione per temporali sui bacini emiliani occidentali, sui bacini emiliani centrali e sui bacini emiliani orientali.

Nel dettaglio, viene spiegato in una nota, sono "previste precipitazioni diffuse, anche per lunedì 29 ottobre, con possibilità di fenomeni temporaleschi organizzati, più probabili sui settori appenninici. Venti forti fino a burrasca da sud est sui settori appenninici, pianure occidentali e settore costieri. Valori stimati attorno a 70 km orari con raffiche anche oltre 90 km orari. Mare da molto fino ad agitato con alta probabilità di mareggiate. Prevista un'altezza d'onda compresa tra 2,5 e 3,5 metri, con picchi d'onda massima, attorno a 4 metri sui settori costieri ferraresi".