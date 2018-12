Dal Governo via libera alla Cispadana

Il Governo riconosce la piena titolarità della Regione sulla Cispadana, è in attesa di avere i progetti definitivi per la Campogalliano-Sassuolo e chiede qualche settimana di tempo per acquisire da Autostrade per l'Italia tutta la documentazione sul Passante di Bologna. È l'esito dell'incontro avvenuto oggi a Roma tra il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l'assessore alla mobilità Raffaele Donini, il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli e il sottosegretario Michele Dell'Orco.

"È stato un incontro importante - commenta Bonaccini -, finalmente abbiamo avuto l'occasione di parlarci. Abbiamo presentato al Governo i principali nodi della mobilità in Emilia-Romagna, che per la posizione geografica che ha la nostra regione, riguardano in realtà l'intero Paese. Ho apprezzato i toni del confronto, improntato alla reciproca comprensione e alla soluzione dei problemi. C'è l'impegno di rivedersi a breve per chiudere le vicende ancora aperte".