L'Ocean Film Festival fa tappa a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 22 OTT - Surf, vela freediving, fauna e natura marina: sono i temi al centro dei corto e mediometraggi dell'Ocean Film Festival Italia, rassegna cinematografica dedicata al mondo del mare e degli oceani che per la prima volta nelle sue dieci tappe in Italia approderà a Bologna, al cinema teatro Antoniano, martedì 23 ottobre.

La manifestazione prevede la proiezione di una selezione di alcuni tra i migliori film selezionati all'omonima kermesse australiana. Tante e affascinanti le storie proposte di esplorazione e avventura in ambienti remoti e selvaggi, con un occhio però alle minacce che incombono sugli oceani. Prima fra tutte l'inquinamento causato dall'uomo, in particolare della plastica: "Quando buttiamo via qualcosa", dice la campionessa di freediving Hanli Prinsloo, "dobbiamo sempre ricordare che 'via' non esiste".