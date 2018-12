Muore dopo discoteca, aperta inchiesta

Una ragazza di 24 anni è morta a casa di amici per un malore nella notte tra venerdì e sabato a Guastalla, nella Bassa reggiana, dopo una serata trascorsa in discoteca. La giovane - Annunziata Colurciello il suo nome - era originaria di Napoli, ma residente in provincia di Novara, anche se si era da poco trasferita nel Mantovano dove lavorava come barista. La vicenda è ancora poco chiara e le circostanze del decesso restano un giallo da risolvere per la Procura di Reggio Emilia che sul caso ha aperto un'inchiesta. Il magistrato disporrà l'autopsia per accertare le cause della morte della ragazza e soprattutto per capire se abbia ingerito qualcosa di letale.

Data ultima modifica 21 ottobre 2018 ore 17:02