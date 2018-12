Abusi a 16enne su bus, autista a processo

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 20 OTT - Un autista di linea sessantenne andrà a processo per l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una studentessa 16enne di Reggio Emilia a bordo di un mezzo pubblico. La vicenda, riporta Il Resto del Carlino, sarebbe accaduta nel novembre del 2015.

Il conducente indagato, secondo il racconto fornito dalla giovane al suo avvocato Costantino Diana e alla Procura, una volta arrivato al capolinea in un paese della Bassa reggiana, trovandosi da solo con la ragazza, avrebbe chiuso le porte per poi baciarla e toccarla. Nessuno ha sentito le urla della ragazzina, che poi è scesa dal bus sotto choc correndo dalla famiglia e infine dai carabinieri per sporgere denuncia. Il conducente, ora sospeso dall'attività lavorativa, comparirà davanti al giudice Luca Ramponi il prossimo novembre per l'udienza preliminare. Il magistrato titolare dell'indagine, Maria Rita Pantani, ha chiesto il rinvio a giudizio.