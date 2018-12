Per Bologna jazz festival 42 concerti

Quarantadue concerti tra il 25 ottobre e il 25 novembre tra Bologna, Ferrara, Modena e località delle tre province, in teatri e locali. È il cartellone del 'Bologna jazz festival', con uno sguardo attento alle big band, filo rosso della manifestazione con Paolo Silvestri Ensemble Duke con guest Fabrizio Bosso, la Tower jazz composers orchestra diretta dal sassofonista David Murray, la Clayton-Hamilton big band con solista la cantante afromericana Cécile McLorin Salvant, i californiani Sfjazz Collective, ottetto che omaggerà Jobim e il pianista Enrico Pieranunzi, ospite con il suo trio dell'orchestra del Conservatorio Martini, per una serata all'insegna di 'Blues on Bach: la musica di John Lewsi'.

Ci saranno anche appuntamenti dedicati alla didattica con le borse di studio per i corsi di 'Siena jazz' messi in palio dal 'Premio Massimo Mutti, e i seminari con gli allievi del Conservatorio e del liceo musicale Dalla.