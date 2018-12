Gdf Rimini scopre evasione 800.000 euro

(ANSA) - BOLOGNA, 14 OTT - Incassi 'in nero' per oltre due milioni di euro, imposte evase per 800.000 euro e 25 lavoratori irregolari. Questo il bilancio dell'operazione ribattezzata Full Black e condotta dalla Guardia di Finanza di Rimini tra i locali dell'intrattenimento e del divertimento notturno della città romagnola.

Nel dettaglio le Fiamme Gialle hanno scoperto la mancata dichiarazione al Fisco, da parte della società di gestione di un locale da ballo, di oltre due milioni di euro di proventi e l'evasione di 800.000 euro di imposte mentre In altri due locali, invece, i finanzieri hanno scoperto incassi occultati al Fisco per oltre 12.000 euro e sorpreso sul posto di lavoro 25 lavoratori irregolari, di cui 15 risultati completamente 'in nero'.