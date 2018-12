Autocarro in fiamme, due morti in A1

(ANSA) - BOLOGNA, 13 OTT - Due persone sono morte e un'altra è rimasta ferita in un incidente sull'Autostrada del Sole avvenuto alle 15.30 nel Reggiano. E' stato chiuso il tratto fra Terre di Canossa e Reggio Emilia, in direzione sud. Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e un autocarro, che ha preso fuoco. Per chi proviene da Milano, uscita obbligatoria a Terre di Canossa.

Sono due operai di un'impresa di disinfestazione di Ravenna le vittime dell'incidente sull'A1, avvenuto fra Terre di Canossa e Reggio Emilia attorno alle 15.30.

Secondo le prime ricostruzioni un furgone, probabilmente per un colpo di sonno o una distrazione, ha tamponato violentemente un autoarticolato che si era fermato in una piazzola di sosta.

L'autista del furgone, un italiano di 49 anni è ricoverato, mentre i due passeggeri, due operai senegalesi dell'impresa sono morti.

Illeso invece l'autista, greco, del camion che era fermo sulla piazzola.

L'autostrada è stata riaperta su due delle tre corsie disponibili, non si registrano particolari disagi al traffico



Data ultima modifica 13 ottobre 2018 ore 19:10