Spreco in formato vignetta, Altan a Fico

L'arte e l'ironia di Altan per sensibilizzare contro gli sprechi di cibo in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione 2018: sono firmate dal celebre vignettista le tavole in mostra negli spazi di Fondazione Fico a Bologna a partire dalla giornata di domenica 14 ottobre in apertura del Food Award.

Si apre il percorso espositivo "Primo non sprecare, secondo Altan. Lo spreco formato vignetta" allestito dal festival con la campagna Spreco Zero di Last Minute Market e il progetto 60 SeiZERO del Ministero dell'Ambiente - Università di Bologna Distal. I visitatori potranno fare colazione con pane e assaggi di miele e confetture selezionati da Conapi e visitare la mostra. Le tavole di Altan hanno immortalato le "sirene" delle offerte 2x3, la bulimia da acquisto al supermercato e altri momenti di ordinaria quotidianità "sprecona". Contesti nei quali è facile riconoscersi e che possono far riflettere su abitudini e disattenzioni che portano ad accumulare cibo che poi non si riesce a consumare.