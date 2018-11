Stagione 'in rosa' per Comunale Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 8 OTT - Ai dieci spettacoli operistici, già annunciati in estate (Trovatore, Salome, Barbiere, Rigoletto, Traviata, Turandot, Sweeney Todd, Italiana in Algeri, Fidelio, Cavalleria Rusticana e Pagliacci), il Teatro Comunale di Bologna affiancherà per la stagione artistica 2019 dieci concerti sinfonici, quattro balletti (ancora in via di definizione), una tournée in Giappone a giugno, la partecipazione da coproduttore al Festival Verdi con due titoli, il Festival Bologna Modern, alcuni concerti in regione e attività di carattere formativo. Lo ha annunciato il sovrintendente e direttore artistico della Fondazione, Fulvio Macciardi, sottolineando il carattere "al femminile" delle proposte, non solo per la nuova e colorata grafica disegnata dalla street artist Alice Pasquini, ma anche per i titoli e la presenza di due direttrici: il ritorno (3 marzo) della coreana Shiyeon Sung e il debutto (10 aprile) di Giedre Slekyte, 28enne lituana in ascesa. Tra le proposte, l'avvio del ciclo delle sinfonie di Mahler.