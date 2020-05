Basilica chiusa a Bari per San Nicola

(ANSA) - BARI, 3 MAG - La Basilica di San Nicola a Bari sarà chiusa dal 7 al 10 maggio, nelle giornate della festa patronale usualmente tra le più frequentate d'Italia. E' una "inevitabile e sofferta decisione", spiega il rettore della Basilica, padre Giovanni Distante, presa in tempi di Coronavirus dopo una riunione in video-conferenza, convocata dal servizio di Protezione civile del Comune di Bari, durante la quale è emersa la "preoccupazione di un possibile quanto consistente flusso di fedeli in Basilica nei giorni della tradizionale Sagra di San Nicola, tale da compromettere il rispetto delle misure previste per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19".

"Ogni risoluzione in questo momento di emergenza - sottolinea padre Distante - deve essere finalizzata al bene comune" e, per questo, sono state previste unicamente celebrazioni a porte chiuse, che saranno trasmesse tutte in diretta dall'emittente Telenorba e da Tv2000.