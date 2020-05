Puglia, no al vino Primitivo di Sicilia

(ANSA) - BARI, 2 MAG - La Regione Puglia contro la Regione Sicilia 'rea' di aver autorizzato l'impianto di viti e la produzione di vino Primitivo: "Siamo pronti a una dura opposizione, in tutte le sedi consentite", in caso di inserimento della varietà "in disciplinari Dop o Igp diversi da quelli che già lo consentono", annuncia il governatore Michele Emiliano. "Registriamo le forti preoccupazioni nel mondo agricolo pugliese per la decisione della Regione Sicilia", prosegue: "I nostri produttori temono, giustamente, che altri territori possano sfruttare in maniera indebita il crescente consenso di mercato di una denominazione che, grazie al duro lavoro e ai tanti investimenti dei pugliesi, si sta imponendo sempre di più tra le eccellenze del panorama enologico mondiale". Pur rispettando la decisione siciliana, la Puglia "è vigile" e intende far sì che le denominazioni d'origine "siano adeguatamente tutelate": "Non mancheremo di segnalare - conclude - la nostra ferma volontà di difendere l'unicità dei vini pugliesi". (ANSA).