Covid: paziente lombardo guarito a Bari

(ANSA) - BARI, 02 MAG - E' guarito ed è stato dimesso dal Policlinico di Bari il paziente lombardo di 56 anni trasferito il 3 aprile scorso nel capoluogo pugliese, in gravi condizioni, a bordo di un C130 dell'Aeronautica militare. A curarlo, in circa un mese, sono stati i medici dei reparti di Terapia intensiva, Pneumologia e Malattie infettive del Policlinico di Bari. "Sono queste - commenta il governatore Michele Emiliano - le notizie che danno la forza e il coraggio di andare avanti".

L'uomo, arrivato in una barella di bio-contenimento, intubato e in gravi condizioni, con una forte compromissione delle funzioni respiratorie, è stato soccorso in prima battuta dal team di Anestesia e Rianimazione Covid. Sottoposto al trattamento per l'insufficienza respiratoria è stato successivamente estubato e trasferito nel reparto di terapia sub intensiva respiratoria.

Recuperate le funzioni polmonari, infine, è stato curato dai medici delle Malattie infettive. Il 56enne ha ripreso a parlare solo dopo aver visto e sentito il figlio con una videochiamata.

