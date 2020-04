Covid: Puglia; 49 nuovi casi e 3 morti

(ANSA) - BARI, 29 APR - Oggi in Puglia i laboratori di analisi hanno rilevato 49 nuovi casi di contagio da coronavirus su 1.838 tamponi refertati. Sono invece tre le persone morte a causa dell'infezione. I nuovi contagi sono così suddivisi: 28 in provincia di Foggia, 16 nel Barese, 4 in provincia di Lecce e uno nel Brindisino. Complessivamente sono 410 le persone morte, 692 i pazienti guariti, 449 i pugliesi ricoverati in ospedale e 1.829 quelli in isolamento domiciliare. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.029. Ieri nella regione si sono registrati 22 nuovi casi di contagio su 1.520 tamponi. Oggi, a fronte di un incremento di circa 300 tamponi, i casi sono più che raddoppiati. "Queste oscillazioni giornaliere - spiega il professore Pierluigi Lopalco, coordinatore della task force regionale - sono fisiologiche e prevediamo di continuare ad osservarle anche nei prossimi giorni. Questi dati confermano che non bisogna abbassare la guardia". (ANSA).