Vela: Peppe D'Amato bronzo nella prima regata virtuale Fiv

(ANSA) - BARI, 27 APR - Il barese Peppe D'Amato, del Circolo della Vela di Bari, si è classificato terzo al Trofeo Interzonale eSailing "1000 x 1VELA" ed ha conquistato la medaglia di bronzo nella prima "storica" regata virtuale organizzata dalla Federazione Italiana Vela. Un'altra giornata particolare - spiega l'Ottava zona Fiv -che sarà ricordata tra quelle del lockdown per la pandemia e che aiuta a capire i numeri dei velisti in Italia che fremono per tonare a issare le vele.

Sono stati 1800 gli iscritti che hanno partecipato alle 525 regate di selezione che hanno portato stamattina i Top Ten d'Italia a confrontarsi con le 10 wild-card individuate dalla FIV, tra queste l'equipaggio di Luna Rossa e la Squadra Italiana Olimpica. L'ottava zona Fiv evidenzia la "soddisfazione dei nostri Peppe D'Amato e Francesco Papapicco, del CN Il Maestrale, nell'aver regatato contro Ruggero Tita, Checco Bruni e Max Sirena, battendoli ovviamente, con il solo rammarico per il nostro Francesco che per un solo punto non ha avuto accesso alla medal race. La vittoria assoluta è andata a Luca Coslovich della XIII Zona (420ista del CV Pietas Julia), davanti campione del mondo di e-Sailing Filippo Lanfranchi della II zona (Starista del CV Viareggio). (ANSA).