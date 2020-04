Covid: 8 decessi e 36 nuovi contagi oggi in Puglia

(ANSA) - BARI, 26 APR - Trentasei nuovi contagi e otto decessi: è questo il bilancio contenuto nel bollettino di oggi della Regione Puglia in riferimento all'emergenza coronavirus.

Oggi sono stati eseguiti 1.294 tamponi, dei 36 contagi 10 sono stati rilevati in provincia di Brindisi, 8 nel Barese e 8 nel Foggiano. I decessi, invece, sono così distribuiti: 1 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 2 provincia Bat.

Complessivamente i pazienti morti dall'inizio della pandemia sono 399, quelli guariti 612. In ospedale sono ricoverati 512 pugliesi, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 1.710.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 55.992 test, i pugliesi risultati positivi sono 3.948.(ANSA).