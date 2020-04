Coronavirus: Decaro, indicazioni precise per Fase 2

(ANSA) - BARI, 26 APR - "Stiamo uscendo dall'emergenza sanitaria ma non dall'epidemia, dal rischio del contagio. Sono un po' preoccupato del fatto che tutti pensiamo che dal 4 maggio possiamo tornare a fare quello che facevamo prima. Non è così.

Oggi alle 15 dalla cabina di regia sulla riapertura con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con i ministri agli Affari regionali Francesco Boccia, alla Salute Roberto Speranza e con i rappresentanti di Regioni e Province, ci aspettiamo indicazioni precise". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, durante una diretta facebook con il primo cittadino di Lecce, Carlo Salvemini.

Parlando della cosiddetta "fase 2" per i settori delle costruzioni e della manifattura, Decaro chiede "indicazioni precise sul trasporto pubblico, sull'utilizzo della mascherina e su dove lasciare i bambini. Sul trasporto pubblico - spiega il presidente Anci - non si può dire 'distanza 1 metro e vietare l'assembramento', ci devono dire qual è la capacità massima, per esempio se entrano solo le persone pari al numero dei posti a sedere o un quarto della capacità. Se bisognerà utilizzare obbligatoriamente la mascherina, ci sono per tutti?". Per i bambini i cui genitori riprenderanno entrambi a lavorare "abbiamo chiesto di ampliare il bonus bebè e potremmo anticipare l'apertura dei campi estivi in collaborazione con il privato sociale, gli oratori e le associazioni".(ANSA).