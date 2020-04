Covid: calo contagi in Puglia, oggi 31 casi

(ANSA) - BARI, 25 APR - Sono 31 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia oggi, dato che conferma il trend in calo.

I decessi registrati sono otto: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia Brindisi, 1 in provincia Bat, 4 in provincia Foggia.

Dall'inizio della pandemia in Puglia hanno perso la vita 391 persone, mentre i guariti sono 602. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 517, anche questi in calo rispetto ai giorni scorsi, i pugliesi in isolamento domiciliare sono 1.670.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 54.628 tamponi, il totale dei casi positivi al Covid sono 3.912.(ANSA).