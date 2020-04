Fotografia: Phest 2020 dedicato alla Terra

(ANSA) - BARI, 21 APR - Phest - Festival internazionale di fotografia torna a Monopoli per la quinta edizione con il tema "Terra", inteso nel senso di pianeta terra che verrà mostrato ai visitatori, ma anche di mondo contadino e riscoperta del suo valore. Si terrà a settembre e ottobre e tutte le mostre saranno in esterni. "Phest ha da sempre cercato di essere un museo a cielo aperto, per rendere la fotografia visibile e accessibile a tutti. Quest'anno lo farà ancora di più, con mostre allestite totalmente in esterni, in tutta la città di Monopoli" spiega il direttore artistico Giovanni Troilo. Tra gli artisti già confermati c'è Jacob Balzani Lööv con il progetto Ustica, vincitore della "Solo Exhibition", che da tre anni è partner dell'associazione culturale Phest che produce il festival, anche quest'anno patrocinato dall'assessorato regionale all'Industria turistica e culturale, dal Comune di Monopoli, Puglia Promozione e Apulia Film Commission. (ANSA).