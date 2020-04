Coronavirus: 25 nuovi decessi in Puglia e 55 contagi

(ANSA) - BARI, 21 APR - Sono 25 i nuovi decessi in Puglia causati dalla pandemia da Coronavirus: 5 in provincia di Bari, 11 in provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dalla Regione Puglia, però, chiariscono che si tratta della somma di pazienti morti anche nei giorni scorsi, non solo oggi.

Complessivamente i decessi dall'inizio dalla pandemia sono 351. I nuovi casi di contagio invece sono 55 (ieri erano stati 38): 19 nella provincia di Bari; 3 nella provincia Bat; 4 nella provincia di Brindisi; 28 nella provincia di Foggia; 1 nella provincia di Taranto. Tre casi registrati ieri nella provincia di Bari e 1 nella provincia di Brindisi sono stati attribuiti oggi. I pazienti guariti sono 459, quelli ricoverati 634 (ieri erano 650), in isolamento domiciliare ci sono 1.477 pugliesi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 45.984 test, i contagi totali sono 3.622. (ANSA).