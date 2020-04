Covid: salgono casi Puglia,oggi sono 120

(ANSA) - BARI, 19 APR - Torna a crescere leggermente il numero dei nuovi contagi da Coronavirus in Puglia: oggi sono 120 su 2.175 tamponi eseguiti, ieri erano 82 su 2.145 tamponi eseguiti. Cala invece il numero dei decessi: oggi ne sono stati registrati due (uno in provincia di Foggia, l'altro nel Brindisino). Complessivamente le vittime del Covid in Puglia sono 316. Delle nuove infezioni, invece, 35 si sono registrate in provincia di Bari e 30 nel Foggiano. I pazienti ricoverati negli ospedali attualmente sono 650, quelli guariti e dimessi 427, mentre i pugliesi in isolamento domiciliare sono 1.432.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 42.598 tamponi, i contagi complessivi sono 3.529, di cui 1.110 solamente nella provincia di Bari. (ANSA).



Data ultima modifica 19 aprile 2020 ore 18:29