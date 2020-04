Covid: polmone artificiale salva donna

(ANSA) - BARI, 18 APR - Ha potuto lasciare la terapia intensiva una donna di 47 anni con Coronavirus, grazie a un polmone artificiale che le è stato applicato al Policlinico di Bari, un Ecmo per l'ossigenazione del sangue e la ripresa della funzione polmonare. La donna adesso, dopo 5 giorni con il polmone artificiale, è considerata fuori pericolo. Dimessa dalla Rianimazione, fa sapere il Policlinico in una nota, è stata trasferita nel reparto di degenza in terapia semi-intensiva. La donna, prosegue la nota, era in gravissime condizioni per la polmonite prima di essere sottoposta all'Ecmo-Extra Corporeal Membrane Oxygenation (Ossigenazione extracorporea a membrana).

Il professor Salvatore Grasso, a capo del reparto Ecmo, spiega che "al Policlinico di Bari, grazie all'organizzazione che avevamo disposto per tempo, siamo ancora in grado di assicurare l'alta intensità di cura, facendo anche i tentativi più estremi per salvare la vita dei nostri pazienti affetti da Covid19".

