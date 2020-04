Covid:stop corteo S.Nicola,è prima volta

(ANSA) - BARI, 17 APR - "Quest'anno il tradizionale Corteo storico di San Nicola del 7 maggio, l'appuntamento più atteso dai baresi, non si terrà, cosa che non era mai accaduta dalla sua istituzione, e che conferma l'eccezionalità del tempo che stiamo vivendo e la necessità di assumere tutte le decisioni dovute per contrastare la diffusione del contagio" da Coronavirus. Lo annuncia in una nota l'assessore alla Cultura del Comune di Bari, Ines Pierucci. Il corteo storico è uno dei momenti più rappresentativi dei festeggiamenti per il santo patrono del capoluogo pugliese, che si tengono dal 6 al 9 maggio, con la partecipazione di migliaia di persone. La realizzazione del corteo era stata aggiudicata al Gruppo Ideazione ma il provvedimento è stato sospeso. "L'annullamento del corteo di maggio - evidenzia Pierucci - è una decisione difficile ma doverosa, dolorosa per tutti, che ci restituisce in pieno la dimensione dell'emergenza in atto. Il Corteo storico non è un evento che si può rimandare ad altra data perché unico nel suo genere". (ANSA).