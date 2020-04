Covid: 10 morti e 66 nuovi casi in Puglia

(ANSA) - BARI, 15 APR - Oggi in Puglia si sono registrati 10 decessi di pazienti contagiati dal coronavirus, mentre i nuovi casi registrati sono 66 su 1.447 tamponi eseguiti. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. I decessi sono così suddivisi: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto, 1 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce; dall'inizio della pandemia sono 288 le persone morte. Per quanto riguarda i nuovi casi, invece, è ancora la provincia di Bari quella più colpita, con 24 persone che si sono ammalate.

Complessivamente dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 34.518 test, 3.184 i pugliesi risultati positivi.

Infine, sono 323 i pazienti guariti, 655 quelli ricoverati e 1.320 quelli in isolamento domiciliare.(ANSA).



Data ultima modifica 15 aprile 2020 ore 18:41