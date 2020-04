Coronavirus,7 decessi e 76 nuovi casi

(ANSA) - BARI, 13 APR -Oggi su 949 tamponi effettuati in Puglia ne sono risultati positivi 76. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Oltre la metà dei nuovi casi di infezione da coronavirus, 41 per la precisione, sono stati rilevati in provincia di Bari. Sono sette, invece, i decessi: uno in provincia di Bari, due in provincia di Foggia, uno in provincia di Brindisi, uno nella Bat, uno in provincia di Lecce e uno nella provincia di Taranto. Complessivamente, i pazienti morti in Puglia sono 267, quelli guariti 286. Cala la pressione negli ospedali, le persone ricoverate sono 671, in continua riduzione da ormai una settimana; aumentano invece i pugliesi in isolamento domiciliare, 1.183. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 31.922 test, 3.065 le positività.



Data ultima modifica 13 aprile 2020 ore 20:32