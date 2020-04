A.Mittal:nuovo caso sospetto Coronavirus

(ANSA) - TARANTO, 13 APR - Nuovo caso sospetto di Coronavirus nello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto. Se confermato, sarebbe il terzo caso di contagio nello stabilimento. Secondo quanto si apprende da fonte sindacale, un addetto ai convertitori dell'Acciaieria 2, residente a Massafra, sabato pomeriggio ha svolto regolarmente il secondo turno di lavoro ed è rientrato a casa in serata. Ieri ha accusato malore e febbre ed ha chiamato un'ambulanza del 118 che, nel tardo pomeriggio, lo ha trasportato all'ospedale Moscati, uno dei Centri Covid della Puglia, dove è stato sottoposto a tampone e ricoverato. L'azienda ha attivato la sanificazione nel reparto nello spogliatoio D2 e lasciato a casa il personale in turnazione con lo stesso lavoratore. A quanto si apprende, il tampone è stato effettuato anche ad altri colleghi e per tutti si attendono gli esiti.



A.Mittal: operaio dell'Acciaieria 2 negativo a primo tampone

E' risultato negativo al primo tampone l'operaio dell'Acciaieria 2 dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto, che ieri, dopo essere rientrato a casa dal turno di lavoro in fabbrica, aveva accusato malore e febbre ed era stato trasportato dal 118 all'ospedale Moscati (Centro Covid). Lo si apprende da fonti dell'Asl. I medici stanno valutando se farlo rientrare al proprio domicilio in attesa del nuovo tampone previsto dalla procedura. La Fim Cisl spiega che "l'intera squadra di lavoro del dipendente in questione (otto persone) ieri ha lavorato regolarmente. Per la giornata di oggi, invece, è stata esonerata dal lavoro in maniera precauzionale".(A

Data ultima modifica 13 aprile 2020 ore 16:45