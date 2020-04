Covid:in Puglia 10 decessi e 120 contagi

(ANSA) - BARI, 08 APR - Oggi in Puglia ci sono 120 nuovi casi di contagio da coronavirus e 10 decessi, lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Tornano, quindi, a salire leggermente le nuove infezioni rispetto ai 70 casi di ieri. I 10 decessi sono avvenuti: 4 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce 1 nella provincia di Bari, 1 nella provincia di Brindisi, 1 nella provincia Bat e 1 nella provincia di Taranto. Complessivamente le vittime del coronavirus in Puglia sono 219, i pazienti ricoverati 729, le persone in isolamento 965, i guariti 177. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 24.493 test, 2.634 i contagi complessivi, 861 di questi nella provincia di Bari.

(ANSA).



Data ultima modifica 08 aprile 2020 ore 19:55