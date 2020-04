Bankitalia, 4 mln a 2 terapie intensive

Venerdì Santo, Via Crucis del Papa a San Pietro: detenuti e medici portano la croce. FOTO

Si svolge in maniera inedita sul sagrato della Basilica , senza fedeli, e non al Colosseo come da tradizione, il sacro rito che ricorda il Calvario di Cristo. In precedenza Bergoglio ha presieduto la celebrazione della Passione in una chiesa vuota