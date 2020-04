Bari, progetto 'medici per il welfare'

(ANSA) - BARI, 06 APR - Parte oggi il progetto solidale "Medici per il Welfare" dei medici volontari coordinati dal Comune di Bari che, a bordo di un camper attrezzato, faranno interventi di controllo delle condizioni sanitarie di persone in difficoltà, come ad esempio gli anziani soli, e interventi programmati nei campi rom, nelle comunità migranti e alle persone senza dimora. Il progetto parte da un appello rivolto al mondo dei medici al quale hanno risposto volontari e alcune associazioni cittadine, tra cui Medici con il camper e Mediterranea, in rete con la Asl Bari. L'iniziativa affiancherà il servizio di consulenze online, già attivo da una settimana, contattabile telefonicamente o via mail tramite il segretariato dell'assessorato comunale al Welfare.

Questa mattina, nella sede della Asl Bari, si è tenuta l'esercitazione di "vestizione" per le prime uscite dei medici volontari, tutti dotati di dispositivi individuali ad alta protezione e di una copertura assicurativa ad hoc.