20 decessi in Puglia, mai così tanti

(ANSA) - BARI, 03 APR - In Puglia, oggi, si sono registrati altri 20 decessi legati alla pandemia da coronavirus, il dato più elevato dall'inizio dell'emergenza. Undici delle 20 morti sono avvenute in provincia di Lecce, sei in provincia di Foggia, due nel Brindisino e una nella Bat. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Salgono a 164 le vittime pugliesi del coronavirus.

Sempre oggi i nuovi casi sono 105 su 1.270 tamponi effettuati, quasi la metà (41) sono stati rilevati in provincia di Bari e 25 in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 17.924 test, 2.182 le persone che si sono ammalate, 65 i pazienti guariti.