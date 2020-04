Covid: Puglia, 15 morti e 131 nuovi casi

(ANSA) - BARI, 02 APR - In Puglia oggi si sono registrati 15 decessi causati dal coronavirus, 8 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. I decessi in totale sono 144.

I nuovi contagi registrati oggi, invece, sono 131 su un totale di 1.345 tamponi eseguiti: 45 nella provincia di Bari; 10 nella Bat, 17 nel Brindisino, 12 in provincia di Foggia, 32 in quella di Lecce e 15 nel Tarantino. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 16.654 test, i casi positivi sono 2.077, i guariti 65 e i ricoverati 763. Il maggior numero di contagi si registra in provincia di Bari, con 700 ammalati. (ANSA).