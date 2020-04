Coronavirus: ex calciatori Bari,doniamo

(ANSA) - BARI, 02 APR - Sette ex calciatori del Bari hanno realizzato un video con i loro gol più belli con la maglia biancorossa, nel quale invitano a fare una donazione sul conto corrente del Comune di Bari per le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus. Nelle immagini scorrono i gol di Igor Protti, Giovanni Loseto, Alberto Bergossi, Sandro Tovalieri, Giorgio De Trizio, Pietro Maiellaro e Maurizio Iorio.

"Il gol più bello che ho fatto - dice Iorio alla fine del video - è quello di aver indossato questa maglia, che rappresenta una città bellissima, calorosa, passionale, ospitale e soprattutto generosa. Ora tutti insieme, come quando si va allo stadio a tifare la Bari, contribuiamo ad aiutare le persone che in questo momento hanno realmente bisogno". Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha postato il video su Fb. "Ringrazio gli ex calciatori del Bari - scrive - Ora il gol più bello facciamolo tutti insieme, donando".