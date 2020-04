Attentato Foggia: virale video attentato

(ANSA) - FOGGIA, 02 APR - Sono diventate virali sulle chat e sui social le immagini delle telecamere di videosorveglianza in cui si vede il momento dell'attentato dinamitardo al centro diurno per anziani 'Il Sorriso di Stefano' a Foggia, avvenuto ieri pomeriggio. Nelle immagini delle telecamere di sicurezza della struttura, si vede chiaramente un uomo incappucciato e con la mascherina di protezione dal Coronavirus, arrivare in sella ad una bicicletta con in mano una busta verde. L'uomo piazza il sacchetto ai piedi della saracinesca, si guarda intorno per assicurarsi che non ci sia nessuno, poi accende una miccia e fugge via. Dopo circa 50 secondi si verifica l'esplosione. Nel video, in alto a destra, si leggono anche data (01/04/2020) e orario (15:01).



Data ultima modifica 02 aprile 2020 ore 18:04