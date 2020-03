Coronavirus: in Puglia 91 nuovi casi

(ANSA) - BARI, 29 MAR - Oggi in Puglia si sono registrati 91 nuovi casi di Coronavirus su 861 test eseguiti, quindi in calo rispetto agli ultimi due giorni quando si sono superate le cento infezioni al giorno. I decessi di pazienti contagiati, invece, sono stati 15: di questi dieci in provincia di Foggia (77, 93, 77, 89, 74, 69, 87, 93, 84 e 69 anni); due in provincia di Bari (93 e 90 anni); due in provincia di Lecce (85 e 97 anni); uno in provincia di Brindisi (83 anni). Salgono quindi a 86 i decessi, venti dei quali avevano dai 30 ai 69 anni. I nuovi 91 casi di contagio sono così suddivisi: 49 nella provincia di Bari; 2 nella Bat; 4 nella provincia di Brindisi; 22 nella provincia di Foggia; 6 nella provincia di Taranto.