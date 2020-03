Pensioni:tende davanti a Poste

(ANSA) - BARI, 26 MAR - Ingresso ordinato, due per volta, per il ritiro delle pensioni e una tenda montata dalla protezione civile all'esterno dell'ufficio postale per consentire agli anziani in attesa di ripararsi dalla pioggia. In molti comuni della provincia di Bari la giornata davanti alle Poste è iniziata così, nell'ambito delle misure per l'emergenza coronavirus.

Nessun assembramento, fino a questo momento, è stato registrato all'esterno degli uffici, dove da oggi è possibile ritirare le pensioni per i pensionati con cognome che inizi per A e B. Nei mesi di aprile, maggio e giugno, infatti, il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili è anticipato rispetto alle normali scadenze e viene distribuito su più giorni fino al primo aprile, scaglionato in ordine alfabetico.