Mafia: campagna social di Libera

(ANSA) - BARI, 21 MAR - Un cartello con il nome della vittima di mafia che si vuole ricordare e un fiore a lei dedicato, impressi su una foto. E' la campagna social lanciata da Libera in occasione della 25esima edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti, che doveva tenersi nella città di Palermo ma che è stata annullata per l'emergenza coronavirus.

Su Facebook e Instagram i familiari delle vittime e tutti coloro che lo desiderino, possono postare una loro foto e in tanti lo hanno già fatto. Anche Libera Puglia ha aderito alla campagna e da alcuni giorni sta pubblicando sulla sua pagina Facebook le storie delle 98 vittime pugliesi della mafia a cui oggi si aggiungono le foto dell'iniziativa social, per "creare un racconto di memoria collettiva fatta dai nostri volti e dai nomi delle vittime innocenti delle mafie che oggi ricordiamo". Gli hashtag ufficiali della giornata e della campagna sono #memoriaimpegno e #21marzo2020.