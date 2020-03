Folla per sconti in market, blitz Decaro

(ANSA) - BARI, 20 MAR - "È assurdo che in questo momento si facciano prevalere le ragioni del profitto su quelle della salute dei cittadini". Lo scrive su Facebook il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commentando l'iniziativa di un ipermercato della città che "aveva deciso - spiega il sindaco - di regalare un buono sconto a tutti i cittadini che fossero andati a fare la spesa tra oggi e domani. Sono andato di persona a spiegare ai responsabili che un'iniziativa del genere avrebbe ovviamente creato assembramenti di persone: oggi per ritirare i buoni, nei giorni seguenti per spenderli". "Ho convinto dunque i responsabili dell'ipermercato a sospendere la promozione". Sotto il post Decaro ha pubblicato il video del suo "blitz" all'interno dell'ipermercato, davanti a decine di persone con i carrelli. "Se trovo degli assembramenti per l'offerta mi assumo la responsabilità, lo chiudo e non ne parliamo più" dice il sindaco nel video parlando al responsabile del negozio.