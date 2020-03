Coronavirus: 'Se esci di nascosto BARI'

(ANSA) - BARI, 13 MAR - "Ti OSTUNI a non capire? Resta a casa", "Se esci di nascosto BARI" e "Io sto sul MATERAsso". Sono alcune delle frasi scritte su immagini di città pugliesi e lucane che in queste ore stanno diventando virali sui social, per diffondere in modo artistico e simpatico la prescrizione del Governo del "io resto a casa" per arginare l'emergenza coronavirus.

Sono decine le frasi con i nomi delle città inserite in slogan che invitano a restare a casa. Eccone alcune: "Loro CONVERSANO da casa e fanno la cosa giusta", "Un BRINDISI a chi come noi resta a casa", "Partita a MONOPOLI? Ad almeno un metro di distanza e solo con i tuoi familiari più stretti", "Sto TARANTOlando dal letto al divano ed è giusto così", "Se esci sei BITONTO", "CombattiaMOLA 'sta epidemia", "ANDRIA tutto bene", "Se uscite senza motivo siete davvero sTRANI", "sFOGGIA il tuo divano, vince chi ci resta di più". "LECCEllenza del nostro paese non può restare rovinata da 'sto virus".