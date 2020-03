Coronavirus:Puglia,+9 casi saliti a 65

(ANSA) - BARI, 10 MAR - Nove nuovi casi di positività al coronavirus sono stati accertati oggi in Puglia: salgono così a 65 i casi di persone contagiate nella regione. Ci sono state anche altre due vittime, una donna di 88 anni a Lecce ed un uomo di 90 a Foggia. Lo comunica il governatore, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro comunica. Oggi sono stati eseguiti 74 test. I 9 casi positivi sono cosi suddivisi: 4 Provincia di Bari; 1 Provincia Bat; 1 Provincia Brindisi; 1 Provincia Foggia; 2 Provincia Lecce. L'anziana morta è la quarta vittima in Puglia dall'inizio dell'epidemia. Tutti i test positivi, come di consueto, verranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.



Data ultima modifica 10 marzo 2020 ore 22:06