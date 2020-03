Coronavirus: 4651 rientrati in Puglia

(ANSA) - BARI, 09 MAR - Da ieri sono 4.651 i pugliesi che hanno compilato il modulo di autosegnalazione on line per dichiarare di essere rientrati in Puglia dalle "zone rosse", cioè Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. In totale, dal 29 febbraio ad oggi, comunica la Regione Puglia, sono 11.468 i moduli on line di autosegnalazione per dichiarare di essere rientrati in Puglia.

Analizzando i dati si evince che negli ultimi due giorni le autodichiarazioni fatte sul portale della Regione sono più che raddoppiate. Chi è rientrato dalle zone indicate per soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza in Puglia deve osservare, come da ordinanza della Regione Puglia, la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni e il divieto di spostamenti e viaggi.