Stop ricoveri ospedale Putignano

(ANSA) - BARI, 07 MAR - "Si comunica fino a nuova disposizione la sospensione di tutte le attività ambulatoriali, i ricoveri programmati, gli interventi di elezione e le attività di ambulatorio con decorrenza immediata per COVID-19. Sono autorizzati solamente gli interventi o atti medici in emergenza/urgenza". E' quanto disposto dalla dirigenza medica per l'ospedale di Putignano nel Barese, dopo la positività al coronavirus riscontrata su un paziente. Inizialmente erano stati chiusi i reparti di Dialisi e Medicina, poi sono state adottate misure più stringenti con la sospensione degli interventi programmati e di tutte le attività non legate ad emergenza ed urgenza. Il personale venuto a contatto con il paziente è stato messo in quarantena, come da protocollo.