Coronavirus: Teatri Bari, sosteneteci

(ANSA) - BARI, 07 MAR - L'invito a sostenere i teatri attraverso l'Art bonus o comprando biglietti e abbonamenti "al buio", data l'incertezza sugli spettacoli legata all'emergenza Coronavirus; la proposta di eventi che possano essere seguiti in streaming; e l'annuncio di uno spettacolo per il prossimo 14 marzo, con posti assegnati a cittadini ed enti che faranno le donazioni più importanti. Sono queste alcune delle novità emerse oggi nel corso di una conferenza stampa del consorzio Tric-Teatri di Bari. "Sono più di 50, ad oggi - è stato sottolineato - gli spettacoli annullati, sia in tournée che nei nostri teatri (Kismet di Bari, Radar di Monopoli e Cittadella degli Artisti di Molfetta), a causa delle disposizioni del governo per contenere la diffusione del virus".

Tra le centinaia di persone che hanno seguito la conferenza stampa attraverso una diretta social, c'era anche la giornalista Concita De Gregorio che, intervenuta al telefono, ha raccontato il suo progetto di Streaming Theater: un'iniziativa che permette di sostenere economicamente anche i piccoli teatri attraverso una diretta streaming. Il presidente di Teatri di Bari, Augusto Masiello ha evidenziato che sarebbe "felice di poter far partire questa sperimentazione dal capoluogo pugliese". Intanto, rispettando le direttive sulla distanza di un metro tra ogni spettatore, al Kismet è in programma sabato 14 marzo la messa in scena di 'Gilgameš-racconto in musica'. I posti saranno assegnati a quanti, entro quella data, avranno fatto donazioni più importanti attraverso l'Art bonus o l'acquisto di biglietti o abbonamenti per le Stagioni di prosa 2019-2020 e 2020-2021. Mariella Pappalepore, presidente di Planetek, intervenuta in qualità di abbonata del teatro, ha auspicato la nascita di un Gruppo o Fondazione che possa affiancare e sostenere economicamente il Tric.

Data ultima modifica 07 marzo 2020 ore 17:46