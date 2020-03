Coronavirus: 26 i contagi in Puglia

Coronavirus, Serie A: caos Parma-Spal, prima sospesa poi si gioca

Con le squadre che avevano già effettuato il riscaldamento e pronte per entrare in campo, l'arbitro - raggiunto telefonicamente dalle autorità - ha deciso di non far cominciare il match. Dopo il contatto Lega-Governo arriva il dietrofront: tutti in campo alle 13.45