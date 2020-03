Adriana Lecouvreur,Petruzzelli semivuoto

(ANSA) BARI, 5 MAR - "Carissimo pubblico, a voi che siete il cuore del Teatro Petruzzelli va il sentito ringraziamento per aver partecipato alla prima della bellissima Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea. Nel rispetto del decreto governativo che, a partire da domani, vieta le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura a causa dell'emergenza nazionale legata all'epidemia di COVI-19 anche il Teatro Petruzzelli come tutti i teatri italiani chiude al pubblico fino al 3 aprile 2020". E' il comunicato diffuso dalla Fondazione Petruzzelli al termine della rappresentazione dei primi due atti dell'opera.

La paura del contagio, ormai diffusa in tutta la città, non ha risparmiato il pubblico del teatro e l'Adriana Lecouvreur è andata in scena a teatro semivuoto. Ieri sera, quando si è alzato il sipario, cantanti, orchestrali e maestranze si sono impegnati a che tutto funzionasse alla perfezione. E lo spettacolo è stato, fino alla conclusione, perfetto.