Insulto sessista,assolto consigliere

(ANSA) - BARI, 3 MAR - Non fu Francesco Colella, ex consigliere comunale di Bari del Movimento 5 Stelle, a scrivere l'insulto sessista alla collega Irma Melini su una scheda di voto durante uno scrutinio segreto nella seduta del Consiglio comunale del 14 novembre 2017.

Lo ha stabilito il giudice monocratico del Tribunale di Bari Antonietta Guerra, che oggi ha assolto "per non aver commesso il fatto" Francesco Colella, imputato per il reato di diffamazione aggravata perché ritenuto l'autore della scritta indirizzata anonimamente alla ex consigliera Melini, costituita parte civile nel processo con l'avvocato Guglielmo Starace. La consulenza disposta dal pm durante le indagini aveva stabilito che la scritta sulla scheda fosse riconducibile a Colella, invece una consulenza della difesa ha rilevato il contrario, attribuendo ad un altro consigliere la paternità della frase. Colella annuncia che "presenterà subito una denuncia alla Procura perché accerti l'autore della scritta".



