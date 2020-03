Coronavirus: 75enne morto nel Foggiano

(ANSA) - BARI, 03 MAR - In Puglia salgono a nove i casi di infezione da coronavirus e si registra anche il primo morto: un 75enne foggiano. Oggi è risultato positivo anche un agente di commercio di 47 anni residente a Trani è ricoverato nel reparto di malattie infettive di Bisceglie. L'uomo era stato nei giorni scorsi in Lombardia e Veneto per lavoro. Il dipartimento di Prevenzione della Asl Bat ha attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche provvedendo anche in questo caso a isolare tutti i contatti stretti. Salgono, pertanto, a 9 in totale i casi di COVID-19 in Puglia: questa mattina era risultata positiva una ragazza di 26 anni che lavora nell'aeroporto di Bergamo, moglie di un 29enne di Bari, delle forze dell'ordine che vive e lavora in Lombardia e che venerdì scorso è rientrato in Puglia per il weekend. A loro si aggiungono tre pazienti della provincia di Taranto, una donna residente nel Foggiano e un caso di infezione che è stato registrato lunedì in Salento, ad Aradeo.



