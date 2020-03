A.Mittal:Melucci e deputati,no emissioni

(ANSA) - TARANTO, 02 MAR - Accordo di programma sul modello Genova con lo stop alle fonti inquinanti o chiusura definitiva dello stabilimento siderurgico: è la posizione che esprimono in una nota congiunta, dopo un incontro sulla vicenda ex Ilva che si è svolto al Municipio di Taranto, il sindaco Rinaldo Melucci, i deputati del M5S Giovanni Vianello, Alessandra Ermellino, Giampaolo Cassese e Rosalba De Giorgi, il deputato del Pd Ubaldo Pagano e l'europarlamentare del M5S Rosa D'Amato. "Il tavolo - viene spiegato - ritiene ormai che l'unica linea possibile per il bene di Taranto sia quella che conduce ad un accordo di programma come quello adottato a Genova, che non prescinda dalla Valutazione dell'impatto sanitario preventiva". "C'è una visione condivisa - si evidenzia - sullo stop alle fonti inquinanti, sulle risorse da garantire alle bonifiche dell'area ionica, alla riqualificazione dei lavoratori e al redigendo DL Taranto".